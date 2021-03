Erling Haaland et la comparaison avec CR7 et Messi

La suite après cette publicité

Durant des années, Lionel Messi (33 ans) et Cristiano Ronaldo (36 ans) ont dominé la planète football. À présent, dans la nouvelle génération, le duel à distance entre Erling Braut Haaland (20 ans) et Kylian Mbappé (22 ans) intéresse les passionnés de ballon rond. Hier, en conférence de presse, alors qu'il est en sélection, le Norvégien a été invité à évoquer la comparaison avec CR7 et Lionel Messi. *

«Ce sont les médias qui écrivent sur ce sujet, je ne me concentre pas sur ces choses. Je veux m'améliorer chaque jour. Ronaldo et Messi... Je n'ai pas besoin d'en parler, ils sont les meilleurs de tous les temps. Ils sont encore très loin, c'est le moins qu'on puisse dire»*. Les deux légendes apprécieront.