Accord OL-Rennes pour Karl Toko Ekambi

Ca bouge dans tous les sens du côté de l’Olympique Lyonnais ces dernières heures. Le club rhodanien cherche du renfort, notamment au milieu avec la délicate piste João Gomes, mais cela s’active aussi beaucoup dans le sens des départs. On pense aux joueurs qui ne sont, selon les mots de Laurent Blanc, « pas heureux » au sein du club.

Il y a Jeff Reine-Adelaïde, qui ne parvient pas à obtenir le temps de jeu souhaité et qui se dirige vers le FC Séville, comme nous vous l’avons révélé. Il y a aussi Karl Toko Ekambi, en rupture totale avec le public lyonnais depuis sa sortie houleuse contre Strasbourg en Ligue 1.

Un autre club a trouvé un accord avec l’OL

On vous en parle depuis quelques jours, l’international camerounais se dirige vers un départ, et s’est même déjà entendu avec des clubs autour d’un contrat. Parmi les clubs intéressés, il y a le Stade Rennais, entraîné par Bruno Genesio (qui ne l’a pas entraîné à l’OL). Et selon nos informations, un accord a été trouvé entre les deux clubs pour ce mouvement.

Rennes devra toutefois se méfier, car l’OL a également trouvé un accord avec un club espagnol dont le nom n’a pas filtré. Reste au joueur de choisir sa nouvelle destination, ce qui ne devrait plus tarder. Karl Toko Ekambi est plus proche que jamais du départ, lui qui était arrivé au mois de janvier 2020 en provenance de Villarreal. Il avait débuté avec l’OL le 26 janvier avec un but pour sa première apparition, face à Toulouse. Cela semble déjà bien loin.