OL : la recrue Alejandro Gomes Rodriguez a de folles ambitions

Un peu à la surprise générale, l’Olympique Lyonnais avait annoncé l’arrivée d’un nouvel attaquant de 16 ans, la semaine dernière. Il s’agit d’Alejandro Gomes Rodriguez, en provenance de Southampton, qui a signé jusqu’au 30 juin 2027. «Considéré comme l’un des plus grands espoirs de la génération 2008 en Angleterre, Alejandro a souhaité privilégier le projet de l’OL pour poursuivre sa post-formation», a indiqué le club rhodanien dans un communiqué sur son site officiel.

La suite après cette publicité

Dans une interview accordée au média du club, le jeune attaquant anglais a assuré vouloir s’imposer rapidement avec l’équipe première. «Je pense que mon adaptation se passera très bien. La première année sera difficile mais je pense m’adapter très rapidement. Je sais que Lyon est un grand club. Il donne la chance aux jeunes de prouver leur valeur pour intégrer l’équipe première. Et c’est ce que je recherche. J’ai de la reconnaissance pour ce club et les supporters et j’espère pouvoir les amener en Ligue des Champions». Alejandro Gomes voit déjà très grand.