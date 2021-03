Paris SG-FC Barcelone : Mauricio Pochettino et les siens expliquent leur première période cauchemar

La suite après cette publicité

L'essentiel est là, le Paris SG verra les quarts de finale de Ligue des Champions. Mais que cela aura difficile ce mercredi soir au Parc des Princes (1-1, 8e de finale retour). Les hommes de Mauricio Pochettino ont subi comme rarement et, s'ils ont ouvert le score, c'est clairement contre le cours du jeu, tant le FC Barcelone s'est montré supérieur dans presque tous les domaines, notamment lors des quarante-cinq premières minutes.

Une première période des plus compliquées que le technicien argentin, qui a haussé le ton à la pause dans le vestiaire, a tenté d'expliquer au sortir de la rencontre, au micro de RMC Sport. «En première mi-temps, on a souffert et eu beaucoup de mal à relancer, à faire ça proprement. Le Barça a mis beaucoup d’intensité et psychologiquement, ça a été une sorte de test pour nous. (...) Ce qui est clair, c’est qu’en première mi-temps, on a avant tout trop réfléchi, pensé sur le terrain. On a gambergé et pas assez pensé au jeu», a-t-il lancé.

Les désillusions passées rôdent toujours...

Un sentiment confirmé par Marquinhos, son capitaine. «Pour nous, c'est une grande satisfaction, le Barça est une équipe phénoménale qui a eu plus de courage qu'au Camp Nou et nous a mis en grande difficulté en première période. (...) Mentalement, pour nous, c'était difficile après les désillusions contre Manchester United et le Barça, mais cette fois nous voulions tenir et obtenir la qualification et nous avons réussi», a confié le Brésilien, interrogé par Sky Sport en Italie. Ce long passage à vide doit servir de leçon aux champions de France en titre pour la suite de la saison et de la compétition.

«Parfois, ce genre de choses arrive, mais je retiens qu’on a réussi à être meilleur par la suite, plus compétitif en deuxième mi-temps et qu’on s’est qualifié. C’est le football, il faut savoir souffrir à certains moments et le plus important reste d’avoir réussi à passer ce tour éliminatoire. C’est bien. Maintenant, il faut garder loin de nous toutes ces pensées négatives», a-t-il conclu. Malgré sa finale la saison passée, le PSG est encore tourmenté par certaines désillusions passées. Pochettino va devoir continuer à soigner les têtes pour voir encore plus loin...