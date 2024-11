L’OL annonce une première grosse rentrée d’argent

Dans l’obligation de trouver des fonds face à la menace d’une relégation en Ligue 2, l’OL vient d’annoncer ce jeudi avoir noué un partenariat avec le constructeur et distributeur de produits pour bricolage et jardinage, Stanley, en vue de la saison prochaine. Une collaboration qui va permettre au club rhodanien de mettre un peu de beurre dans ses épinards. Pour rappel, la dette de l’OL s’élève à plus de 500 millions d’euros.

«STANLEY, marque emblématique du groupe StanleyBlack&Decker et de l’univers de l’outillage dans le monde, devient le nouveau partenaire officiel de l’Olympique Lyonnais (OL) pour la saison 2024-2025 (…) Ce partenariat témoigne de l’ambition partagée entre STANLEY et l’Olympique Lyonnais à proposer des expériences fortes aux passionnés du football en France. La visibilité offerte, tout au long de l’année par le club rhodanien, va permettre à la célèbre marque d’outillage de partager ses valeurs et en premier lieu son sens du collectif. Le contenu du partenariat est en ligne avec ses ambitions fortes d’accroître sa notoriété», explique le communiqué de l’OL.