LdC, Real Madrid : le groupe pour le déplacement à Lille, avec Kylian Mbappé !

Pour la deuxième journée de phase de ligue en Ligue des Champions après sa victoire contre Stuttgart, le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Lille. Pour ce déplacement, de nombreux joueurs madrilènes sont blessés, à l’instar de Dani Ceballos, Brahim Díaz, Thibaut Courtois, touché lors du Derby de Madrid dimanche soir, ainsi que David Alaba. L’absence de Kylian Mbappé, prévue pour trois semaines, était annoncée par les médias espagnols pour ce choc.

Mais à la grande surprise du public lillois et des fans madrilènes, l’ex-Parisien fait partie du groupe et voyage avec l’équipe madrilène pour ce choc. La Cadena Cope précise qu’il s’entraînera mardi et il sera ensuite décidé s’il est disponible pour le match de mercredi soir (21 heures), où il retrouvera son frère, Ethan, qui évoluera avec le LOSC. Parmi les présents, Endrick, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr et Eduardo Camavinga sont bien du voyage.