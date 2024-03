Quincy Promes a été arrêté à Dubaï

Condamné il y a deux semaines à six ans de prison aux Pays-Bas pour une affaire de trafic de cocaïne, Quincy Promes a été arrêté au contrôle des frontières de Dubaï hier selon The Telegraaf. Le joueur du Spartak Moscou, en stage avec son équipe aux Émirats arabes unis, repartait pour la Russie et Saint-Pétersbourg. Pour le moment, les Pays-Bas n’ont pas été informés de sa détention. S’il parvient à revenir en Russie, Quincy Promes pourrait éviter la prison puisque les Pays-Bas n’ont pas de traité d’extradition avec la Russie.

L’ancien international néerlandais est accusé du trafic de 1.350 kilos de cocaïne via le port d’Anvers en janvier 2020, alors qu’il était joueur de l’Ajax. Le joueur, toujours en détention à l’aéroport de Dubaï depuis hier, ne pourra certainement pas rejoindre son équipe avant le match de la reprise de la Premier Ligue russe entre le Zénith Saint-Pétersbourg et le Spartak Moscou demain.