Atalanta : le gros coup dur se confirme pour Gianluca Scamacca

La saison dernière, il s’était affirmé comme l’un des meilleurs attaquants de Serie A. Puissant, intéressant dos au but et létal face aux cages adverses, Gianluca Scamacca a réussi à se relancer avec l’Atalanta Bergame après une aventure contrastée avec West Ham. Vainqueur de la C3 avec le club bergamasque, l’attaquant de 25 ans a également été époustouflant sur le plan individuel avec 19 buts et 8 passes décisives en 44 matches.

Prêt à réaliser une deuxième cuvée de la même envergure, l’international de la Squadra Azzurra (20 sélections, 1 but) s’est blessé gravement face à Parme ce week-end. Et alors que les premiers rapports faisaient état d’une simple entorse du genou, les examens approfondis seraient bien plus inquiétants pour Scamacca. En effet, une blessure aux ligaments croisés du genou gauche est fortement pressentie selon les informations de Sky Italia. Un terrible coup dur pour Gian Piero Gasperini…