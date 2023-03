Memphis Depay tacle Frenkie de Jong

Demain soir, les Pays-Bas vont affronter la France dans le cadre des éliminatoires à l’Euro 2024. Les Néerlandais devront faire sans Frenkie de Jong, forfait pour ce rendez-vous très important. Une absence de taille donc pour les Oranjes.

Mais pour Memphis Depay, FDJ aurait dû rejoindre la sélection. C’est en tout cas ce qu’il a confié NOS. «Je l’ai appelé, ce n’est pas une blessure grave et il va vite récupérer. Je suis proche de lui et je suis déçu. Cela me dérange que Frenkie de Jong ne soit pas là. Pour moi, pour l’entraîneur, pour toute l’équipe et pour le pays. C’est l’un de nos joueurs clés.» Le message est passé.

