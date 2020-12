OM : Florian Thauvin n'a toujours pas reçu d'offre de prolongation

Pas épargné par les blessures la saison dernière, Florian Thauvin est pour le plus grand bonheur de ses partenaires redevenu un titulaire indiscutable au sein de l’effectif marseillais. Certes peu décisif en Ligue des Champions à l’instar de tout l'effectif olympien, le champion du monde 2018 l'est néanmoins en Ligue 1. En 12 matches disputés, le natif d’Orléans a trouvé le chemin des filets à cinq reprises et a délivré pas moins de six passes décisives. Mais la situation du milieu offensif inquiète son entraîneur.

Alors qu’il ne lui reste plus que six mois de contrat, André Villas Boas s’est inquiété de l’avenir de son joueur au cours d’un entretien accordé à l’Équipe. En effet, aucune proposition de contrat ne lui aurait été transmise à ce jour. «Sa situation contractuelle n’aide pas parce qu’elle apporte beaucoup d’incertitudes», a ainsi reconnu AVB avant de féliciter son attaquant. «Mais Flo sait faire la distinction. Il continue à être important et performant pour nous en Ligue 1».