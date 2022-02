Jalel Kadri est le nouveau sélectionneur de la Tunisie

La Fédération Tunisienne de Football vient de communiquer le nouveau staff technique des Aigles de Carthage, et ce après le départ de Mondher Kebaier, sélectionneur de la Tunisie durant deux ans et demi (août 2019-janvier 2022). Il s'agit de Jalel Kadri, son ex-adjoint et entraîneur d'expérience après plusieurs clubs dirigés au pays mais également en Arabie Saoudite et le Liban.

Il sera épaule par l'ex-international tunisien Salim Ben Achour (44 capes), passé par l'INF Clairefontaine et le Paris Saint-Germain au début de sa carrière. Un autre ancien de Ligue 1 rejoint le staff de Jalel Kadri, puisque l'ancien gardien de but de Gueugnon et Bastia Ali Boumnijel intègre l'équipe du nouveau sélectionneur, à un mois et demi des barrages de la zone Afrique face au Mali pour une place à la Coupe du Monde 2022 au Qatar.