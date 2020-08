PSG : Thiago Silva ne veut pas se contenter d'une finale

Après huit saisons à Paris, Thiago Silva est à portée de main de son rêve ultime : remporter une Ligue des Champions. La compétition pour laquelle il a signé dans la capitale francilienne en juillet 2012 et qui obnubile les Qataris. En effet, les Rouge et Bleu sont finalement aux portes de l'exploit, après plusieurs échecs au stade des quarts de finale et deux humiliations en huitièmes.

Mais si jamais le club n'avais atteint une finale de C1, le capitaine brésilien est loin de vouloir s'en contenter, comme il l'a confié au site officiel du PSG. «Je veux continuer à écrire l'histoire. Nous sommes déjà entrés dans l'histoire en accédant aux demi-finales après 25 ans. Et maintenant, arriver à une finale dont nous rêvions, pour laquelle nous avons tant travaillé, nous sommes vraiment heureux, nous ne voulons pas nous en contenter», a-t-il lâché comme pour haranguer les siens. Reste qu'entre Paris et son rêve, il y a un adversaire qui enchaîne les démonstrations et qui pourrait bien donner aux Parisiens des cauchemars.