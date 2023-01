Moises Caicedo a mis le feu à Brighton !

La suite après cette publicité

Voilà un feuilleton dont on n’attendait pas pareil rebondissement. Courtisé depuis le début du mercato par les gros bras de Premier League, Chelsea et surtout Arsenal, Moises Caicedo s’était montré discret jusque là. À 21 ans, le milieu de terrain est une valeur sûre depuis qu’il est arrivé au club. C’était il y a un an. Après quelques semaines d’adaptation, il s’est mis au diapason, devenant même l’un des cadres de ce collectif, sous les ordres de Graham Potter, puis de Roberto De Zerbi depuis quelques semaines.

Les Seagulls demandaient 85 M€ pour lâcher leur joueur. Une somme énorme censée effrayer les courtisans. Blues et Gunners ont tout de même tenté l’affaire, proposant respectivement 55 M€ et 60 M€. Ces deux propositions ont été refusées. Mais dans la tête de Caicedo, l’idée d’un départ pour l’étage supérieur a germé. Après une première déclaration en début de semaine rassurante sur ses intentions de rester à Brighton, l’Équatorien a cette fois demandé sur les réseaux sociaux qu’on le laisse partir. Un communiqué publié hier soir assez explicite pour une méthode franchement étonnante.

À lire

Brighton : Moisés Caicedo répond à l’intérêt de Chelsea

Caicedo a demandé à partir sur les réseaux sociaux

«Je suis reconnaissant à M. Bloom et à Brighton de m’avoir donné la chance de venir en Premier League et j’ai le sentiment d’avoir toujours fait de mon mieux pour eux. Je joue toujours au football avec le sourire et avec le cœur. Je suis le plus jeune d’une fratrie de 10 enfants issus d’une éducation pauvre à Santa Domingo en Équateur. Mon rêve a toujours été d’être le joueur le plus décoré de l’histoire de l’Équateur. Je suis fier de pouvoir apporter une indemnité de transfert record à Brighton, ce qui leur permettra de la réinvestir et d’aider le club à poursuivre sa réussite. Les fans m’ont pris dans leur cœur et ils seront toujours dans mon cœur, alors j’espère qu’ils peuvent comprendre pourquoi je veux saisir cette magnifique opportunité.»

La suite après cette publicité

C’est ce qui s’appelle forcer son départ. Au club, on est surpris de ce message posté sur les réseaux sociaux. On reconnaît qu’il est sans doute atteint par toutes ces rumeurs mais on compte sur lui pour la seconde partie de la saison. « C’est un bon gars. Il est uniquement concentré sur Brighton. Je comprends qu’il ait la chance d’aller dans une très grande équipe mais j’espère qu’il pourra rester avec nous jusqu’à la fin de la saison. Je pense que c’est la meilleure solution pour lui et pour nous », confiait un peu plus tôt dans la journée Roberto De Zerbi en conférence de presse. C’était avant ce coup de massue médiatique.

Brighton n’a aucun besoin de vendre

Le bras de fer est maintenant lancé et s’annonce très disputé à 4 jours de la fermeture du mercato. L’équation est plutôt simple sur le papier mais très difficile à résoudre au final. Caicedo veut s’en aller, a des courtisans qui semblent prêts à mettre le prix fort mais Brighton préfère le conserver. Mieux encore, le 6e de Premier League, qui réalise une très belle saison donc, est en position de force car après avoir vendu Ben Withe pour 58 M€ à Arsenal l’an passé, Marc Cucurella contre 65 M€ à Chelsea et Yves Bissousma à Tottenham pour 30 M€ l’été dernier, en plus de Leandro Trossard en échange de 30 M€ cet hiver aux Gunners, une nouvelle grosse vente n’est pas du tout indispensable. Et puis l’Equatorien est sous encore contrat jusqu’en 2025, un avantage pour Brighton.