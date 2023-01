Brighton : Moisés Caicedo répond à l’intérêt de Chelsea

La suite après cette publicité

Moisés Caicedo (21 ans) n’est pas perturbé par l’agitation autour de son nom sur le marché des transferts. C’est en tout cas ce qu’assure le talentueux milieu de terrain équatorien de Brigthon, qui est ardemment courtisé par Chelsea cet hiver. « Je me concentre sur Brighton. Je suis ici, je joue tous les jours. Les choses de l’extérieur ne me dérangent pas, et cela ne m’enlève pas cette concentration parce que je me concentre uniquement sur ici », a-t-il lâché dans une interview accordée au média officiel des Seagulls et diffusée ce mardi.

Et celui qui impressionne en Premier League de poursuivre. « Je gère bien [la spéculation]. Vous entendez des rumeurs ici et là, mais j’essaie seulement de me concentrer sur le club où je suis maintenant, le club qui m’a ouvert les portes pour jouer chaque semaine. » Brighton, qui a déjà refusé une offre de plus de 62 M€ de Chelsea pour Moisés Caicedo, pourrait voir les Blues revenir à la charge avec une offre d’environ 74 M€ pour celui qui a disputé la Coupe du Monde 2022 au Qatar avec son pays et qui demeure sous contrat jusqu’en juin 2025.

