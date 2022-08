Le FC Barcelone lance son grand dégraissage, un club inattendu veut sauver le flop Mauro Icardi

La suite après cette publicité

Le Barça commence à réduire son effectif

Dans la péninsule ibérique, c'est la presse catalane qui nous intéresse car le FC Barcelone a recruté à tour de bras ces dernières semaines et en ce début du mois d'août la priorité est de dégraisser l'effectif. Le quotidien Mundo Deportivo annonce que c'est «opération ventes» au Barça ces prochaines semaines. Et le journal local fait le point sur plusieurs dossiers chauds de l'effectif blaugrana. «Pour Frenkie De Jong, Chelsea est attentif à sa situation, et son propriétaire envisage de l'acheter. Memphis Depay suppose qu'il n'aura pas de temps de jeu et cherche une équipe mais demande à être libéré par le club. Pour Riqui Puig, son agent, le Los Angeles Galaxy et le Barça sont en train de finaliser les détails d'un contrat de trois ans. Mingueza s'est engagé avec le Celta de Vigo jusqu'en 2026, avec option de rachat et 50% d'une éventuelle vente.» Cela prend donc forme ! De son côté Sport nous donne plus d'indication sur le dossier Frenkie de Jong, lié à celui de Bernardo Silva. «Chelsea commence à négocier la signature de De Jong et le Barça demande 80 M€. Bernardo Silva attend le départ du Néerlandais pour aller au Camp Nou.» Affaire à suivre !

Monza veut absolument Icardi

Des nouvelles de Mauro Icardi qui voit un club lui faire une cour assidue. Indésirable au PSG, l'Argentin doit se trouver une porte de sortie mais elles ne sont pas légion… Pourtant, sur sa Une Tuttosport rapporte que le Monza de Silvio Berlusconi ne lâche pas l'affaire et que «c'est du sérieux» ! L'ancien président du Conseil des ministres italien «tente le coup» et selon les dernières rumeurs, «le PSG payerait une partie du salaire du joueur». On se dirigerait donc vers un prêt de l'ancien joueur de l'Inter, mais ce dossier est loin d'être bouclé.

Plusieurs options pour la doublure de Benzema

À Madrid, la quête d'un numéro 9, remplaçant de Karim Benzema, fait décidément couler beaucoup d'encre. Une recherche qui fait encore la couverture de AS qui révèle «le calvaire des neuf.» «Ancelotti donne le feu vert à l'effectif sans la signature d'un avant-centre malgré le départ de Mayoral. L'Italien confirme Hazard comme doublure de Benzema. Asensio et Rodrygo, seront les jokers dans ce rôle.» De son côté, Marca se projette déjà sur la Supercoupe d'Europe face à l'Eintracht Francfort, mercredi prochain et ne fait pas beaucoup de souci car ce Real est «le roi des finales. Depuis l'ouverture de sa deuxième ère dorée en 2014, il a remporté 16 des 18 matchs décisifs. Aucune autre grande équipe n'est aussi efficace.» La presse madrilène est donc confiante !