Real Madrid: l'incroyable clause présente dans le contrat de Benzema

Une clause en or. De retour à la compétition après plus d'un mois d'absence, Karim Benzema (34 ans) peine à retrouver son meilleur niveau. Muet face à Osasuna en Liga le week-end dernier, manquant notamment un pénalty, et contre le Shakhtar mercredi en Ligue des Champions, l'ancien buteur de l'Olympique Lyonnais n'en reste pas moins un élément primordial du collectif madrilène. Sous contrat jusqu'en juin 2023, l'international français pourrait d'ailleurs voir son aventure se prolonger rapidement dans la capitale espagnole. Auteur d’une année 2022 fantastique et couronnée par un doublé Liga-Ligue des champions, Karim Benzema fait, en effet, office de grand favori pour le prochain Ballon d’or.

Selon la presse espagnole et le média Relevo, un sacre le 17 octobre prochain lors de la remise de cette prestigieuse récompense individuelle scellerait d'ailleurs l'avenir du Français à Madrid puisque que l'obtention de ce trophée activerait une clause automatique pour prolonger. Après la large victoire du Bayern Munich face au Viktoria Plžen (5-0) ce mardi, Sadio Mané, l’un des autres prétendants pour le trophée, a lui-même reconnu que le Nueve devait le gagner cette année. «Honnêtement, je pense que Karim le mérite cette année. Il a fait une grande, grande saison avec le Real, avec qui il a gagné la Ligue des champions… Il le mérite largement, donc je suis très content pour lui».