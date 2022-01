Niko Kovac a fait ses adieux à l'AS Monaco

La suite après cette publicité

«L’AS Monaco annonce avoir pris la décision de se séparer de Niko Kovac. L’entraîneur croate en a été informé jeudi lors d’un entretien préalable. Arrivé en Principauté en juillet 2020, Niko Kovac a dirigé l’équipe à 74 reprises. L’AS Monaco annoncera très prochainement le nom de son nouvel entraîneur. D’ici là, Stéphane Nado, entraîneur de la N2, assure l’entraînement du groupe professionnel (ndlr : il sera épaulé par Damien Perrinelle, ancien membre du staff de Niko Kovac)», indiquait ce samedi le communiqué du club monégasque pour officialiser le limogeage de Niko Kovac (50 ans). Une décision mûrement réfléchie par les dirigeants asémistes qui n'a, cependant, pas manqué de choquer les joueurs, avertis pour beaucoup via les réseaux sociaux...

Présent, ce jeudi, à La Turbie pour assurer la première session d'entraînement après cette période de trêve hivernale, le technicien croate a donc finalement appris son éviction à l'issue de cette séance selon les informations révélées par L'Equipe. Une nouvelle assez surprenante au regard du bilan comptable des Monégasques, actuels sixièmes de Ligue 1 et à quatre unités seulement de la deuxième place détenue par l'OGC Nice. Une issue qui a surtout choqué les joueurs qui restaient, eux, sur une série impressionnante lors des onze derniers matches avec une seul défaite (0-2 contre le PSG, le 12 décembre).

Niko Kovac a présenté ses excuses !

Par ailleurs, alors que les dirigeants évoquaient une fracture avec le Croate dans le vestiaire, le quotidien précise que plusieurs joueurs regrettent cette décision, symbolisant une instabilité certaine pour le club. A nouveau devant son groupe, vendredi, pour faire ses adieux, Niko Kovac n'est pas apparu rancunier et en a même profité pour faire son mea culpa, notamment dans la gestion de son groupe et plus particulièrement des jeunes, parfois lassés par un tel degrés d'exigence, caractérisant la personnalité de l'ancien coach du Bayern.

Adieux effectués, dans la foulée, les dirigeants monégasques se sont également exprimés. Face au groupe, Paul Mitchell et Oleg Petrov, le vice président ont tenu à rappeler les ambitions du club et que cette nouvelle douloureuse ne devait pas impacter négativement la suite de la saison. L'objectif, pour espérer briller en Ligue des Champions, reste donc de finir l'exercice sur le podium. Une volonté qui semble toujours réalisable au regard de la situation sportive du club, à moins que ce départ soudain n'entraîne plus de dommages que prévus...