LdC, OM : les mots de Valentin Rongier après la défaite

Battu sur le fil par l'Olympiakos pour ses retrouvailles avec la Ligue des Champions (1-0), les Marseillais l'avaient mauvaise en zone mixte. Passé au micro de Telefoot La Chaîne, Valentin Rongier n'a pas caché son amertume : «c’est une fin cruelle. Je ne sais pas si on mérite de perdre, mais ce qui est sûr c’est qu’on a mis moins d’intensité que l’Olympiakos en deuxième mi-temps. Ce but nous pendait au nez et voilà... Je pense que c’est dommage parce qu’on a fait de bonnes choses, mais c’est comme ça et il faut qu’on relève la tête et qu’on se remette au travail.»

Le milieu olympien a ensuite évoqué le changement de système entre Bordeaux et ce match, qui selon lui à pesé : «on a eu un peu de mal à se situer. En plus, on a rechangé de système au dernier match contre Bordeaux en championnat et les automatismes mettent un peu de temps à se mettre en place. Mais il y a eu des choses intéressantes, il ne faut pas l’oublier, il ne faut pas tout jeter. On a manqué d’intensité et je pense que c’est le gros problème.» Prochain rendez-vous samedi à Lorient pour les Phocéens.