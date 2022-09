Indice UEFA : la France se tire une balle dans le pied !

La suite après cette publicité

On pensait la France guérie après les matches solides de Rennes, du PSG, de Nantes et de Monaco lors de la première journée des compétitions européennes. Mais l'euphorie a été de très courte durée. Cette deuxième semaine continentale a été beaucoup plus rude et le retour à la réalité du terrain plutôt violent. Tout a commencé mardi avec la terrible défaite d'une équipe de l'OM encore une fois impuissante en Ligue des Champions face à un adversaire pourtant à sa portée, l'Eintract Francfort (défaite 0-1 à l'Orange Vélodrome de Marseille). Deux défaites en autant de matches et même la 16e en 17 matches si on prend en compte toutes les rencontres des Olympiens depuis 2012 dans la compétition, de quoi devenir la risée des réseaux sociaux le temps d'une soirée.

Une fois encore, le PSG a sauvé les meubles, non sans mal certes face à une valeureuse équipe du Maccabi Haïfa qui a fini par plier devant la MNM (1-3). Mais Paris est bien l'arbre qui cache la forêt. Et les clubs engagés en Ligue Europa et en Conférence League ont tous déçu, mais à des degrés différents. Le bonnet d'âne de la semaine revient à l'AS Monaco. Victorieux au forceps à Belgrade, les Monégasques ont été incapables de prendre la mesure du Ferencvaros à domicile, certes champion de Hongrie, mais qui s'est imposé en fin de match. Une défaite qui fait tache pour une équipe dont l'objectif initial était de bien figurer en phase de poules de Ligue des Champions.

Monaco et Nantes ont déçu

Autre déception de la semaine, le FC Nantes. Alors que le vainqueur de la Coupe de France avait électrisé la Beaujoire pour son entrée en lice en Ligue Europa face à l'Olympiacos, les Canaris ont sombré en Azerbaïdjan du côté de Qarabag (3-0). De son côté, Nice est toujours en convalescence et a ramené un match nul 1-1 après avoir pourtant rapidement mené au score. Enfin, Rennes a craqué en toute fin de match face au Fenerbahçe, dans un match pourtant à sa portée qu'il dominait tranquillement 2-0. Mais l'expulsion d'Hamari Traoré, et la fatigue ont finalement permis au club stambouliote d'égaliser sur penalty dans les arrêts de jeu. Dommage.

Avec un bilan d'une victoire, deux nuls et trois défaites, le bilan européen des clubs français cette semaine est catastrophique. Une fois encore, la France se tire une balle dans le pied en perdant de nombreux points face à des adversaires de niveau équivalent, voire souvent inférieur. Attention, car comme nous vous l'indiquions la semaine dernière, les Pays-Bas, qui vont récupérer quasiment deux points en fin de saison sur la France, sont plus que jamais virtuellement cinquièmes au classement de l'indice UEFA. Il s'agirait d'éviter une sacrée déconvenue...

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2022/23 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 16/09/2022 :

-1. Espagne 5,571 points (7/7)

-2. Liechtenstein 5,500 points (1/1)

-3. Portugal 5,333 points (4/6)

-4. Rep.Tchèque 5,250 points (3/4)

-5. Belgique 5,200 points (4/5)

-6. Angleterre 5,000 points (7/7)

....

-8. Allemagne 4,750 points (7/7)

-9. Italie 4,500 points (7/7)

-9. Pays-Bas 4,500 points (4/5)

....

-18. France 3,750 points (6/6)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2018 et 2023) :

-1. Angleterre 91,570 points

-2. Espagne 81,998 points

-3. Allemagne 70,106 points

-4. Italie 64,069 points

-5. France 52,331 points

-6. Pays-Bas 50,900 points

-7. Portugal 49,049 points

-8. Écosse 35.800 points

-9. Belgique 33,200 points

-9. Autriche 32,000 points