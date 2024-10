FC Barcelone : Gavi dans le groupe pour affronter le Séville FC

Gavi is back ! Le FC Barcelone vient d’annoncer le groupe qui recevra le Séville FC en clôture de la dixième journée de Liga. Rejoint par le Real Madrid, vainqueur à Vigo (2-1) ce samedi soir, le Barça doit l’emporter face aux Andalous pour reprendre trois points d’avance en tête de la Liga. Coup d’envoi, ce dimanche soir à 21 heures, en direct du stade olympique de Montjuic.

L’évènement de ce groupe, c’est le retour de Gavi dans le groupe barcelonais après un an d’absence à cause de ses blessures. Dani Olmo et Ferran Torres font également leur retour dans la liste d’Hansi Flick. Wojciech Szczęsny fait lui sa première apparition avec les Catalans mais son entraîneur lui préfère pour le moment Iñaki Peña qui devrait débuter dans les buts.