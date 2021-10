OM-PSG : Jacques-Henri Eyraud salue la photo star du Classique

Il n’est plus président de l’Olympique de Marseille, mais Jacques-Henri Eyraud a apprécié le dernier Classique (0-0). Et surtout la photo du tacle salvateur de William Saliba sur Kylian Mbappé, alors que le Parisien filait au but.

« Jusqu’à présent LA photo de l’année en L1. Une merveille. L’œuvre du très talentueux Arnaud Baumela photographe de la LFP », a-t-il posté sur son compte twitter.