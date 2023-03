Vidéo : le capitaine Mbappé excite les réseaux sociaux

Deux candidats pour une place. Antoine Griezmann et Kylian Mbappé étaient tous les deux en lice pour occuper le rôle de capitaine des Bleus. De quoi faire réfléchir Didier Deschamps qui a confié à ce sujet : « je vais utiliser ces premiers jours de rassemblement pour discuter avec les joueurs concernés, avait indiqué le sélectionneur Didier Deschamps ce lundi en conférence de presse. Kylian fait partie de ces joueurs-là, vous en saurez un peu plus la prochaine fois. S’il a une qualité, c’est quelqu’un qui est très habile dans la communication, donc je ne pense pas que ce soit un problème de ce côté-là. Je ne peux pas vous en dire plus, parce que je n’ai pas décidé. » Il a donc tranché et c’est bel et bien le Kyk’s qui a été nommé en tant que capitaine de l’Equipe de France ! Twitter est excité après cette nouvelle.

