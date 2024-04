OM-Nice : Marseille met à l’honneur 9 légendes africaines

À six points de la 6e place occupée par Lens, l’OM (avec un match en moins) ne vise qu’un succès ce soir au Vélodrome face à Nice (21h00). Privés de nombreux joueurs blessés tels que Merlin, Mbemba, Sarr ou Rongier, les Marseillais pourront néanmoins compter sur le soutien de plusieurs légendes africaines. Conviées par Pablo Longoria, les anciens joueurs ivoiriens Ibrahima Bakayoko (1999-2004), Cyrille Domoraud (1997-99) et Abdoulaye Meïté (2000-06), les Guinéens Titi Camara (1997-99) et Kaba Diawara (1999-2000), les Camerounais Joseph-Antoine Bell (1985-88) et Salomon Olembé (2002-07), ainsi que le Burkinabé Habib Bamogo (2004-06) et le Sénégalais Abdoulaye Diallo (1983-90), seront ainsi mis à l’honneur ce soir au stade.

Hier déjà, ils avaient été accueillis par Basile Boli et Jean-Pierre Papin, légendes et actuellement représentants du club, puis par Jean-Louis Gasset et son adjoint Ghislain Printant. Le conseiller sportif Medhi Benatia était lui aussi présent pour les recevoir. Une vraie volonté de la part de l’OM d’entretenir le lien avec ses légendes, et qui s’inscrit dans la continuité de l’événement du mois dernier lorsqu’une cinquantaine d’anciens joueurs marseillais avaient été célébrés au Vélodrome à l’initiative de Pablo Longoria. Ce mercredi, les «guest» ont notamment pu visiter les installations de leur ancien club, puis rencontrer les jeunes de l’académie au cœur d’un moment chaleureux et placé sous le signe de la bienveillance. Ce soir, c’est devant le public phocéen qu’ils seront célébrés avant le coup d’envoi d’OM-Nice.