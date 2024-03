L’OM rend hommage à ses légendes à l’Orange Vélodrome

Dans quatre jours, l’Olympique de Marseille recevra sur ses terres le Paris Saint-Germain en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Une rencontre qui pourrait constituer un nouveau tournant pour le club phocéen qui cherche à tout prix à accrocher l’Europe la saison prochaine. En attendant ce choc palpitant, le club olympien a profité de la trêve internationale pour inviter ses anciens joueurs et leur rendre hommage en compagnie de l’effectif ainsi que du staff actuel. Une initiative, qui a réuni plus d’une cinquantaine d’anciens joueurs, menée dans le cadre du programme OM légendes, projet destiné à «renforcer la connexion entre le passé, le présent et le futur du club à travers la transmission de la passion et des valeurs olympiennes».

De Basile Boli à Souleymane Diawara en passant par Jean-Pierre Papin, Alain Giresse ou Sonny Anderson, toutes les générations ont été représentées lors de cette soirée organisée à l’Orange Vélodrome. «Cela inspire le respect. Déjà parce que toutes ces personnes-là ont marqué à jamais l’histoire du club, ce sont des exemples à suivre pour nous. Ce sont des personnes qui ont gagné des titres donc ça fait toujours plaisir de les rencontrer», relevait un Valentin Rongier aux anges. L’occasion également pour Josip Skoblar, sociétaire de l’OM entre 1969 et 1974 (194 apparitions pour 162 buts) de recevoir un trophée très spécial des mains du président marseillais, Pablo Longoria, à l’initiative de cette soirée. «C’est normal qu’il ait reçu ce trophée car c’est la première icône du club et on sent qu’il a de l’amour pour l’OM», concédait l’ambassadeur de l’OM, Jean-Pierre Papin.