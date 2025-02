Auxerre - OM : le témoignage poignant de Jérémy Stinat

Si la tension est redescendue depuis samedi, Jérémy Stinat n’en reste pas moins un homme affecté. Dans les colonnes du journal L’Équipe, l’arbitre français a brièvement évoqué ses derniers jours ayant suivi l’énorme polémique liée au match Auxerre - OM (3-0). Pour rappel, Pablo Longoria avait explosé en tribunes, puis dans les couloirs du stade, allant même jusqu’à crier à la corruption suite aux décisions arbitrales. Il s’était également emporté contre la Ligue 1 en la qualifiant de "championnat de merde". Hier, le patron de l’OM a écopé de 15 matchs de suspension pour ses propos.

Quant à monsieur Stinat, il a notamment révélé à Sud Ouest qu’il traversait un «moment difficile à vivre». Il a aussi ajouté pour L’Équipe avoir été la cible «de menaces de mort, même au-delà» et confirmé que ses pneus de voiture avaient bel et bien été crevés avant la rencontre. Enfin, il a précisé avoir surtout reçu de nombreux messages de soutien au cours des dernières heures : « je n’ai jamais reçu autant de messages de ma vie, venus d’anciens collègues, de joueurs, de présidents, de délégués, d’autres arbitres, ou tout simplement de connaissances, raconte-t-il. Cela va bien au-delà du football. J’ai dû avoir plus de 300 messages. Ça n’arrête pas, même en pleine nuit. »