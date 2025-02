OM : Pablo Longoria écope d’une suspension de 15 matches !

La rencontre entre l’AJ Auxerre et l’Olympique de Marseille samedi dernier à l’Abbé-Deschaps continue de laisser des traces dans le football français. En effet, la victoire des joueurs de Christophe Pélissier semble aujourd’hui passer au second plan depuis que la colère noire de Pablo Longoria dans les couloirs du stade après le coup de sifflet final a été filmée et rendue public dans les médias et les réseaux sociaux : « C’est de la corruption ! Je n’ai jamais vu ça. Vous pouvez écrire : Pablo Longoria dit que c’est de la corruption. Tout est organisé depuis le troisième jaune donné à Balerdi. C’est prévu, c’est orienté. C’est un championnat de merde. Si l’OM a une proposition pour la Super League, on part tout de suite », avait hurlé le président marseillais devant les journalistes, fou de colère après des décisions arbitrales prises Monsieur Jérémy Stinat, en défaveur de l’OM. Il se plaint notamment d’un supposé penalty non sifflé après une faute sur Quentin Merlin et de l’expulsion de Derek Cornelius. Depuis ce triste samedi soir comptant pour la 23ème journée de Ligue 1, les réactions ont été vives sur la planète football. Alors que Pablo Longoria a été reçu par le Ministère des Sports mardi, la Direction technique de l’arbitrage (DTA) a rendu ses premiers bilans dans la soirée d’hier.

Sur l’épisode du pénalty non accordé sur Quentin Merlin, la plus haute institution de l’arbitrage footballistique français a déclaré : «sur la situation de pénalty, le contrôle est terminé. L’attaquant laisse traîner son pied et va chercher le contact. Le contact de son bras gauche sur le haut du corps de l’attaquant marseillais ne saurait justifier à lui-seul une décision de pénalty. Par ailleurs, le pied droit du défenseur se pose au sol en dehors de la trajectoire du joueur marseillais, avec le pied droit de ce dernier qui vient heurter le talon du défenseur». Par rapport à l’expulsion de Derek Cornelius, une fois de plus, la DTA se défend. Le geste du Canadien a été jugé dangereux et valait ainsi un 2ème carton jaune : «même si le joueur marseillais n°13 joue d’abord le ballon, son geste est réalisé sans maîtrise car son genou gauche vient percuter directement le bas du dos de son adversaire, avec vitesse et intensité. C’est pourquoi cette faute a été commise de manière inconsidérée, c’est-à-dire sans tenir compte du caractère dangereux ou des conséquences de son acte pour son adversaire, et le joueur fautif devait donc recevoir un avertissement». Et c’est ce mercredi que Pablo Longoria devait être jugé par la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP). Le président de l’Olympique de Marseille attendait patiemment de connaître sa probable sanction.

Une suspension de 15 matches

Selon le communiqué officiel de la Ligue de football professionnel (LFP), la Commission de discipline a décidé d’infliger une suspension historique à Pablo Longoria suite à l’emploi de termes de «corruption» et de «championnat de merde». En effet, le président de l’OM sera ainsi suspendu pour un total de 15 rencontres. «Quinze matchs de suspension ferme de toutes fonctions officielles et d’accès au banc de touche, aux vestiaires des joueurs et des officiels, au terrain, au tunnel et à l’ensemble des couloirs menant à ces zones. La sanction prend effet immédiatement». La suspension devrait donc courir jusqu’à la 5e journée de la saison 2025-2026. Fabrizio Ravanelli écope lui de 3 matches de suspension. Pour rappel, les 111 arbitres de Ligue 1 et Ligue 2 ont décidé de déposer une plainte collective pour diffamation à l’encontre de Pablo Longoria.

Le natif d’Oviedo a tenu à se défendre lundi dans des propos relayés par l’AFP : «Je tiens à dire qu’il n’y a pas de corruption dans le foot français. Qu’il y ait des choses qui ne sont pas claires et qu’il faut améliorer, oui. Et c’est ce qui m’énerve énormément. On doit améliorer beaucoup de choses pour éviter la confusion, pour tout le monde. La forme n’était pas appropriée et ce mot, je le regrette. Je suis très auto-critique avec moi-même, je ne peux pas accepter de donner ce type d’image. Un président de club ne peut pas se comporter comme ça. Rien ne justifie la forme et je ne suis pas content de moi-même. Même si rien ne la justifie, il faut comprendre comment tu arrives à cette colère. Ma première responsabilité, c’est de défendre mon club. Il y a eu cette saison beaucoup de décisions arbitrales sur lesquelles je considère que l’OM a été défavorisé». Une défense qui n’a donc pas suffi à échapper à une sanction historique.