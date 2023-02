Julián Araujo rejoint le Barça jusqu’en 2026

Après avoir manqué son transfert pour seulement 18 secondes lors du dernier mercato hivernal, le Barça a finalement pu officialiser l’arrivée du prometteur latéral droit Julian Araujo. Le mexico-américain s’est engagé avec le club catalan pour les trois prochaines saisons et demie, soit jusqu’en 2026 et rejoindra la discipline Barça Atlètic, l’équivalent de l’équipe réserve.

«Le FC Barcelona et le LA Galaxy ont trouvé un accord pour le transfert de Julián Araujo au Barça Atlètic. L’accord porte sur trois saisons et demie, jusqu’au 30 juin 2026. Le joueur a signé son nouveau contrat dans les bureaux de la Ciutat Esportiva Joan Gamper ce vendredi en compagnie du vice-président Rafael Yuste, du directeur chargé du football des jeunes, Joan Soler, du directeur du football Mateu Alemany, du directeur des sports Jordi Cruyff et du directeur du football des jeunes, José Ramon Alexanco», explique le communiqué. Julián Araujo commencera à s’entraîner sous la direction de Rafa Márquez dans les prochains jours.

