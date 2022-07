Renato Sanches fixe un ultimatum au PSG !

La suite après cette publicité

Tout devait aller vite. Après avoir déboursé 40 M€ pour arracher Vitinha au FC Porto, le Paris Saint-Germain devait accélérer et ficeler les dossiers Milan Skriniar (Inter Milan) et Renato Sanches (Lille). Mais pour le moment, aucun des deux n’a rejoint les Rouge et Bleu. Et ce n’est pas ça qui va stresser Luis Campos.

Pour Skriniar, le nouveau conseiller football du PSG ne veut pas surpayer le Slovaque pour qui l’Inter réclame 70 M€. Résultat : avec la signature de Bremer à la Juventus, les Nerazzurri pensent désormais conserver leur joueur. Avec Renato Sanches, le constat est le même, avec une petite nuance toutefois.

48h top chrono

Paris prend son temps, mais les sommes en jeu interpellent quand même sur la lenteur du dossier. En effet, Luis Campos veut son compatriote au PSG et ce dernier ne veut que Paris. Alors qu’il tenait un accord avec l’AC Milan (15 M€ hors bonus), le LOSC était également prêt à discuter avec les Franciliens. Mais Paris tarde à sortir l’offre adéquate.

Après avoir mis 10 M€ sur la table, les champions de France en titre ont légèrement rehaussé leur proposition (12 M€). Insuffisant pour des Dogues qui ne rêvent que d'une chose : que le PSG s’aligne au moins sur l’offre rossonera. Une situation qui a fini par agacer le champion d’Europe 2016. L’Équipe annonce que si le PSG n’a pas fait ce qu’il faut d’ici 48h, le Lusitanien acceptera l’offre milanaise. Paris est prévenu !