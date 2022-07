Amical : l'OL concède un nul frustrant face à l'Inter

Six jours avant le lancement de saison 2022/23 avec le match d'ouverture du nouvel exercice de Ligue 1 contre l'AC Ajaccio (vendredi 5 août, 21h), l'Olympique Lyonnais finissait sa préparation estivale ce samedi soir avec une rencontre amicale contre l'Inter au Stadio Dino Manuzzi de Cesena. L'objectif était clair pour les Gones : finir en beauté cette pré-saison après 3 victoires pour autant de défaites. Les Nerazzurri, eux, restaient sur un revers contre le RC Lens, après avoir subi un nul et enregistré une victoire en tout début de préparation. Côté rhodanien, Peter Bosz partait sur un 4-3-3 avec Aouar dans l'entrejeu et la grande première de Tagliafico au poste de latéral gauche. Simone Inzaghi alignait lui une grosse équipe avec Lukaku et Lautaro Martinez aux avant-postes.

Dans un match qui n'avait d'amical que le nom, les vingt-deux acteurs se livraient une grosse bataille que ce soit dans l'entrejeu ou ailleurs. L'intensité était présente tout comme l'agressivité, un peu trop parfois. Dès le début de partie, Lukaku allumait la première mèche de la tête mais Lopes captait le cuir (3e). La réponse lyonnaise intervenait ensuite sur un coup-franc presque cadré de Lucas Paqueta (7e) avant un boulet de canon de Tete repoussé par Onana (15e). Il y avait des occasions des deux côtés mais les Nerazzurri arrivaient plus facilement à approcher la surface adverse, et il fallait un grand Lopes pour sauver son équipe (26e). Dimarco voyait lui sa frappe fuir de peu le cadre (29e) dans un temps fort milanais mais finalement, les Gones ouvraient le score.

L'OL peut nourrir des regrets

Sur une longue ouverture, Lacazette faisait ensuite marcher sa connexion avec Paqueta et le Brésilien retrouvait le Français dans la surface qui concluait de la tête pour le premier but de cette partie (31e, 0-1). Derrière, la tension montait d'un cran et l'arbitre avait beaucoup de travail, tandis que Gusto trouvait lui le poteau sur un contre éclair (43e). L'Inter s'en sortait donc bien mais l'OL était donc devant à la pause. Au retour des vestiaires, les Lyonnais faisaient rapidement le break. Après un poteau de Paqueta, le cuir revenait sur Cherki, entrée en jeu à la mi-temps, qui marquait avec l'aide du montant (49e, 0-2). L'OL pensait alors avoir fait le plus dur mais derrière, l'Inter relançait rapidement cette partie.

Sur un magnifique centre de Dimarco, Lukaku imposait (un peu trop ?) son physique pour marquer de la tête dans un duel avec Tagliafico (51e, 1-2). La suite était difficile pour l'OL qui souffrait mais Lopes réalisait un superbe arrêt sur un coup de casque de Martinez (60e). Malheureusement, le portier portugais ne pouvait rien faire ensuite sur l'égalisation milanaise. Après un excellent travail, Martinez lançait Barella qui, d'un ballon piqué, mettait le ballon au fond des filets (65e, 2-2). La rencontre était ensuite hachée par les nombreux changements et Dembélé, qui venait de faire son apparition, tombait sur un énorme Onana qui déviait sa tête sur la barre transversale (78e). Le tir de Barcola n'était lui pas cadré (85e) et le score n'évoluait plus. Au terme d'un match très plaisant, Nerazzurri et Gones se quittaient donc dos à dos (2-2).