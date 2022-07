Suivez en direct la rencontre amicale Inter-Lyon

22' Tentative de frappe de Barella à 25m. Elle est flottante mais passe à côté.

21' Tete se charge du coup-franc , sorte de mini-corner ouvert sur le côté gauche. Le Brésilien envoie cela au second poteau mais c'est repoussé par De Vrij

21' Dumbfries stoppe KTE en lui mettant le bras autour du cou du Camerounais. Carton Jaune pour le Néerlandais.

20' Dimarco au duel avec Gusto sur le côté gauche. L'Italien arrive à centrer mais c'est repoussé des deux poings par Lopes, puis par Mendes après un coup de billard avec Lukeba.

19' Réaction du banc lyonnais sur la prestation de Lepenant : beaucoup d'encouragement.

18' Belle combinaison entre Lacazette et Toko-Ekambi à l'entrée de la surface. Le Camerounais entre donc dans les 16m. Poursuivi par De Vrij, il arrive à armer une frappe mais c'est trop mou pour inquiéter Onana.

16' Tete provoque côté droit et s'engouffre dans la surface et centre en retrait pour Aouar. Onana a bien suivi et se couche pour s'emparer de la balle.

15' Même s'il a du déchet, Lepenant demande énormément de ballons. L'ancien Caennais sera assurément l'un des joueurs à suivre en L1.

14' Lukaku défie Lukeba à l'entrée de la surface. C'est le jeune Lyonnais qui sort vainqueur de ce duel. Et de fort belle manière.

13 | Le missile de Tete

Gros déboulé de Gusto sur le côté droit. L'international espoir remet à Tete à l'entrée de la surface qui arme une frappe lourde qu'Onana repousse des poings

12e Que les Lyonnais se méfient des CPA de l'Inter. Entre Dimarco et Calhanoglu (seulement bon à cela), les Nerazzurri ont de sacrés botteurs.

11e À 30m excentré côté gauche, Dimarco tire le coup-franc. La balle va vers D'Ambrosio mais Tagliafico touche avec le bout du pied pour éviter de voir le Nerazzurro propulser la balle dans les filets.

10' Tacle viril de Lepenant sur Dimarco. Les esprits s'échauffent et les deux capitaines sont convoqués par l'arbitre.

9e Après visionnage du ralenti, le Néerlandais retient bien le Général au niveau du cou.

8e Centre de Tete côté gauche à l'entrée de la surface. Le ballon va vers Lacazette qui s'écroule après un duel avec Dumfries. L'arbitre ne siffle rien.

7' Quelques sifflets descendent des travées du stade quand Paqueta à le ballon. En effet le Brésilien a porté les couleurs de l'Inter et les supporters interistes ne l'oublient pas.

6' Paqueta s'en charge mais sa frappe enroulée finit à côté des buts.

6' Faute de Bastoni sur Gusto à 25m légèrement excentré sur la droite. Bon coup-franc à venir.

5' À l'instar de ce que nous avons pu voir contre Monaco, le stade de Cesena est 100% acquis à la cause interiste.

4' Barella voulait démarrer une contre-attaque après un centre de Tete pour personne. Paqueta le fauche à l'entrée de la surface pour annihiler cela. Belle faute tactique.

3' | Lukaku de la tête

Dumfries récupère un centre de Dimarco pour personne. Sur le côté droit, le piston néerlandais centre vers Lukaku qui remporte son duel avec Mendes. La tête du Belge est directement sur Lopes.

2' Session de jeu lyonnaise qui envoie écarte le jeu au maximum pour étirer la compo de l'Inter.

1' Première longue transversale vers Romelu Lukaku, c'est en touche.

20h30 | Début du match

Paqueta donne le coup d'envoi de cette partie.

Anciens coéquipiers

Durant 4 ans, André Onana et Nicolas Tagliafico ont été coéquipiers. Ce soir les deux hommes s'affronteront.

Les pépins physiques de l'OL

Quelques joueurs lyonnais sont sur le flanc : MaxenceCaqueret, Jeff Reine-Adelaïde, Romain Faivre et Jérôme Boateng sont en soin tandis que Coco Tolisso est en reprise individuelle.

La compo de l'OL

Peter Bosz peut enfin utiliser son nouveau joujou : l'Argentin Tagliafico est présent en tant que latéral gauche. Le transfuge de l'Ajax étrennera donc ses nouvelles couleurs de manière non-officielle avant le retour de la L1 la semaine prochaine. Les autres Gones sur la pelouse sont : Lopes ; Gusto, Thiago Mendes, Lukeba, Tagliafico ; Lepenant, Aouar, Paqueta ; Tete, Lacazette, Toko Ekambi.

Enchaîner après Feyenoord

Après une Willem défaite, l'OL a bien redressé la barre la semaine dernière face à Feyenoord en l'emportant 2-0. Cerise sur le gâteau, un petit bijou de 30m réalisé par Alexandre Lacazette.

Le onze de l'Inter

Simone Inzaghi n'a pas fait dans la dentelle, il a aligné ce qui ressemble à une équipe-type un soir de Serie A notamment avec le duo Lautaro-Lukaku. Le reste des joueurs sur le terrain sont les suivants : Onana ; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni ; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco ; Lukaku, Lautaro.

3 affrontements contre un club de L1

Pour sa préparation estivale, l'Inter a décidé de rencontre trois équipes françaises. Pour le moment le bilan est famélique : match nul 2-2 contre Monaco puis défaite 1-0 contre Lens. Est-ce que Lyon changera la dynamique ou au contraire la poursuivra ?

20h : Bienvenue au Stade Dino-Manuzzi

Bonjour à toutes et à tous, merci de suivre avec nous cette rencontre en direct commenté entre l'Inter et Lyon.