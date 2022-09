La réponse cinglante de Christophe Galtier à Julien Fournier

La suite après cette publicité

«Très honnêtement si j’explique les vraies raisons pour lesquelles Christophe et moi on s’est disputé, car c’est le mot, il n'entrera plus dans un vestiaire en France et en Europe.» Les propos tenus hier soir sur RMC par Julien Fournier, ancien directeur sportif de l'OGC Nice, ont fait l'effet d'une petite bombe dans le milieu. On savait les relations entre les deux hommes très fraîches depuis leur collaboration sur la Côte d'Azur la saison passée mais le degré est monté d'un cran depuis hier soir.

En creux, on ne sait pas vraiment ce que reproche celui qui est désormais en poste à Parme, en Serie B, à son ancien coach. Il affirme que c'est indirectement lié au football mais les problèmes seraient plus d'ordres extrasportif. Ses relations avec certains joueurs du vestiaire étaient devenues particulièrement tendues, même si Galtier s'en est toujours défendu. Quoi qu'il en soit, l'aventure s'est mal terminée et aujourd'hui, alors qu'il doit retrouver Nice en championnat ce week-end, le technicien parisien a dû répondre.

Galtier répond à Fournier

Il ne pouvait pas laisser de pareilles accusations traînées en l'air et a donc profité de la conférence de presse d'avant match pour réagir. «Il est prétentieux (sur son pouvoir de nuisance)... Je ne suis pas surpris de la manière dont il s’est exprimé. Je ne suis pas surpris non plus, quand on est l’entraîneur du PSG, on a une grande exposition. Je ne veux pas me fatiguer sur tout ce qui peut se dire parce que la fonction fait que, automatiquement, on crée un débat. Sur la forme je ne suis pas surpris connaissant le personnage. Voilà ce que j’ai à vous dire.»

Galtier est apparu un peu tendu face à la presse, même s'il a retrouvé son sourire au fur et à mesure. Il n'est pas allé plus loin dans sa réponse qui fut froide et contenue. Le grand déballage ne s'arrêtera peut-être pas là dans les semaines suivantes, car quelques rumeurs font surface sur les réseaux sociaux. Pour le moment, l'ancien coach de Saint-Etienne ou du LOSC laisse passer l'orage. Avec une énorme série de 13 matchs qui se présente face à lui, dernière ligne droite avant la Coupe du monde, il a probablement d'autres chats à fouetter en ce moment.