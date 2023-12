Youth League : Lens concède le nul face à Séville et termine en tête de son groupe

Ce soir à 18h45, le RC Lens affronte le Séville FC lors de la sixième et dernière journée des phases de poule de l’UEFA Champions League. Avant ce choc au somme, les équipes U19 des deux écuries se sont affrontées en Youth League. Leaders du groupe B avec 12 points (4 victoires et 1 défaite), les Nordistes comptaient l’emporter face à des Sévillans, deuxièmes avec 8 points.

Rapidement, les Lensois ont pris les devants. Après un pénalty manqué par Nolan Bonté à la 16e, Rayane Fofana a ouvert le score dès la 23e (1-0). Les locaux ont conservé l’avantage jusqu’à la pause. Au retour des vestiaires, les Andalous ont poussé et ont égalisé à la 68e par le biais de Sergio Martinez (1-1). Malgré des tentatives de part et d’autre, le score n’a pas changé. Lens termine donc en tête de son groupe et verra les huitièmes de finale.