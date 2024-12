Manchester City : la justice anglaise a fait une grande annonce

L’audience tant attendue de Manchester City sur 115 violations des règles de la Premier League s’est terminée aujourd’hui, selon certains médias locaux, mais le verdict n’est pas attendu avant 2025. Selon le Daily Mail, les arguments et les conclusions de l’affaire, ouverts le 16 septembre au Centre de règlement des différends internationaux de Londres, ont été présentés vendredi dernier à une commission indépendante. City nie fermement tout acte répréhensible, mais risque de faire face à de lourdes sanctions s’il est reconnu coupable. Parmi les sanctions possibles à son encontre figure la relégation en Championship, deuxième division anglaise. Au cours de la dernière saison de football, Everton et Nottingham Forest ont subi des déductions de points pour violation des règles de profit et de durabilité de la ligue.

Les champions d’Angleterre sont accusés de 80 violations des règles financières entre 2009 et 2018, ainsi que de 35 autres pour ne pas avoir coopéré à une enquête de la Premier League. La Premier League a formulé ces allégations en février 2023, mais il a fallu attendre longtemps avant que l’affaire soit entendue par une commission indépendante. Manchester City est accusé de ne pas avoir fourni d’informations financières précises entre 2009 et 2018, y compris les revenus des sponsors et les détails des salaires des managers et des joueurs. D’autres accusations concernent la violation des règles de viabilité financière de l’UEFA et de la Premier League. Même si les Cityzens étaient reconnus coupables de tout ou partie des accusations par la commission, ils pourraient faire appel, ce qui retarderait encore davantage l’imposition de sanctions.