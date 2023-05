Bayern : la grosse mise au point de Thomas Müller sur son avenir

La suite après cette publicité

Alors que l’aventure de Thomas Müller au Bayern Munich semble de plus en plus arriver à son terme, la faute à une concurrence féroce qui lui a fait perdre sa place de titulaire indiscutable dans le onze de Thomas Tuchel, Sport Bild a lâché une véritable bombe ce mardi. Le média allemand a notamment affirmé que l’attaquant du club bavarois envisageait «sérieusement un départ», et ce dès le prochain mercato estival malgré un contrat qui court actuellement jusqu’en 2024. Après ces révélations fracassantes, le joueur de 33 ans a souhaité réagir à ces rumeurs par le biais d’un post sur son compte Instagram.

«Si vous pouviez lire un journal King D’avie (le nom de son cheval, ndlr)…» a sobrement commenté l’attaquant allemand promu en équipe première du Bayern Munich en 2008. Thomas Müller a accompagné son message d’une photo de son cheval, de plusieurs émoticones déconcertants mais aussi de plusieurs hashtags qui ne laissent aucun doute sur son ambition. «Maintenant, ça devient sauvage - Focus complet sur le titre - Seulement le FCB» peut-on notamment lire à la fin de son message posté sur son compte Instagram. Le message est passé et il faudra compter sur lui jusqu’à la fin de la saison et même au-delà.

À lire

Le coup de tonnerre Thomas Müller au Bayern Munich, l’Angleterre totalement folle de Kevin de Bruyne