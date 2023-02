Borussia Dortmund : le phénix Sébastien Haller renaît de ses cendres

La suite après cette publicité

Le match de sa vie. Le 18 juillet dernier, Sébastien Haller a débuté un long combat contre la maladie. Quelques jours après l’officialisation de son transfert de l’Ajax Amsterdam au Borussia Dortmund, celui qui a été choisi pour remplacer Erling Haaland a appris une terrible nouvelle. «Sébastien Haller a dû quitter le camp d’entraînement BVB à Bad Ragaz pour cause de maladie et il est déjà retourné à Dortmund. Lors des examens, une tumeur testiculaire a été découverte. Guéris vite, Sébastien Haller», a annoncé le BVB sur Twitter.

Soutenu par le monde du football, l’Ivoirien est rapidement sorti du silence. « Merci à tous pour vos nombreux messages de soutien et d’affection depuis l’annonce d’hier. Ma famille et moi-même vous remercions. Je vais maintenant me concentrer sur mon rétablissement pour revenir plus fort.» Touché mais pas coulé, l’attaquant a promis de se battre. Soutenu par sa famille et ses proches, il a commencé divers traitements pour aller mieux. Quelques mois plus tard, il est apparu lors de la cérémonie du Ballon d’Or. Marqué physiquement, le footballeur de 28 ans, classé 13e, a donné des nouvelles rassurantes.

De retour après un long combat

Et son état a continué à s’améliorer. Haller a vaincu son cancer et il a pu reprendre sa carrière. Le 2 janvier, le Borussia Dortmund a annoncé son retour à l’entraînement. L’avant-centre a d’abord repris en salle en douceur. Heureux comme un gosse, il a travaillé pour se retaper physiquement. Le 10 janvier, on a appris qu’il avait rejoué lors d’un match amical face au Fortuna Düsseldorf (5-1). Sébastien Haller est entré à la 74e minute. Si l’Ivoirien n’a pas marqué, il a pu retrouver les terrains. Une nouvelle victoire après des mois de lutte acharnée. Le 22 janvier, Haller a disputé son premier match officiel depuis l’annonce de son cancer. Son dernier match remontait d’ailleurs au 3 juin 2022 (Côte d’Ivoire-Zambie).

Le mois dernier, l’ancien joueur de West Ham a donc retrouvé la compétition face à Augsbourg. Utilisé durant 29 minutes, Haller n’a pas trouvé la mire. Mais l’essentiel était ailleurs. Le voir sur un terrain de foot était une sacrée victoire. D’ailleurs, cela a ému son entraîneur, Edin Terzic. «Nous avons tous eu la chair de poule dans le vestiaire avant de partir, parce qu’avant d’aller sur le terrain, c’est Sébastien qui a parlé en dernier. La 62e minute (le moment où il est entré en jeu) a été un moment très spécial pour lui, pour sa famille, pour nous et pour tous les spectateurs dans le stade. Vous avez pu l’entendre. Nous sommes tout simplement fiers. C’est le pouvoir du football, nous pouvons partager ces moments ensemble, après sa maladie.»

Il a marqué un but

Sur un nuage, Haller avait aussi évoqué son come-back dans les colonnes de L’Equipe. «C’était une émotion forte. C’est ce que j’avais en ligne de mire depuis le premier jour, pouvoir montrer mes qualités et savoir que, derrière, il y avait eu un combat. Ça a rajouté à mon envie. Tous on l’attendait. Le seul truc qui a baissé l’intensité de mon émotion, c’est le score, car je reste un compétiteur et j’entre à 2-2. (…) Mais il y a encore tellement de choses à vivre.» Entré en jeu 29 minutes contre Mayence le 25 janvier, il a enchaîné avec sa première titularisation 29 janvier contre le Bayer Leverkusen (60 minutes jouées).

Le 4 février, il a marqué son premier but de la saison face à Fribourg. Depuis, Haller a continué à être titularisé sans pour autant trouver la mire. Depuis son grand retour, il a donc disputé 6 matchs toutes compétitions confondues dont 4 en tant que titulaire (1 but, 1 assist). En revanche, il n’a pas encore joué une rencontre en intégralité. Il reprend en douceur et joue environ une heure voire un peu plus par match. Contacté par nos soins, Lukas Hörster, journaliste pour Fussball Transfers et spécialiste du football allemand, a fait un point à son sujet.

Un atout pour le BVB

*«Il est un très bon complément pour le BVB. Durant la première partie de la saison, Dortmund a lutté contre le manque de force au poste de numéro 9. Ils ont recruté Anthony Modeste, un joueur similaire pour remplacer Haller mais il a échoué. Après cela, Youssoufa Moukoko a obtenu de plus en plus de minutes et a réussi à marquer. Il a bien évolué, mais il a encore 18 ans et ne peut pas jouer tous les matchs à haut niveau. Donc le retour de Sébastien Haller est si important pour le BVB. Il est un atout lorsqu’il y a de longs ballons à jouer et pour les centres..»

Il poursuit : «il correspond totalement à ce dont Dortmund a besoin pour coller à la philosophie de Terzic. En plus, il est très intelligent dans l’utilisation de son corps. Le seul point négatif, c’est qu’il n’a marqué qu’un seul but jusqu’à présent mais personne ne le lui reproche bien sûr.» Il espère rectifier le tir ce soir face à Chelsea en Ligue des Champions, une compétition où il a marqué 11 buts en 8 matchs l’an dernier. Le phénix Haller est prêt à renaître de ses cendres ce mercredi.

