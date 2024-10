Rangers-OL : la réaction à chaud de Malick Fofana

Ce jeudi, l’OL a déroulé face aux Rangers pour s’imposer tranquillement (4-1) et enchaîner un deuxième succès en autant de rencontres dans cette Ligue Europa. L’OL a pu se reposer sur le talent du jeune attaquant belge Malick Fofana qui a inscrit un doublé et délivré une belle passe décisive. Après la rencontre, le jeune ailier s’est exprimé au micro de Canal+ pour savourer ce bon résultat.

«On a surtout gagné à l’extérieur, ça fait plaisir face à une équipe qui a une histoire. C’est magnifique. On voulait montrer une réaction après la défaite à l’OM. On regarde match par match et on doit continuer comme ça. Personnellement, le coach m’a toujours dit qu’en tant que titulaire, je devais montrer que j’étais capable d’aider l’équipe. Aujourd’hui, j’ai aidé avec deux buts et une passe décisive, je dois continuer comme ça.»