Ligue 1 : l'OGC Nice retrouve enfin le sourire à Lens

Auteur d'une belle première partie de saison, Lens recevait Nice avec l'ambition d'enfoncer son adversaire du soir. Le Gym ne comptait qu'une seule victoire sur ses 10 derniers matches de Ligue 1 et le remplacement de Patrick Vieira par Adrian Ursea n'avait pour le moment pas eu l'effet escompté. L'entraîneur roumain devait en plus faire avec une infirmerie bien remplie puisque Dante, Schneiderlin ou encore Rony Lopes étaient absents. Dans ce 3-5-2, c'est Gouiri qui accompagnait Dolberg sur le front de l'attaque, avec Lees-Melou et Reine-Adélaïde en soutien. En face, les Nordistes se targuaient d'avoir un effectif complet. Boura était même préféré à Sylla sur le côté gauche du 3-4-3 avec un trio offensif composé de Sotoca, Kakuta et Ganago.

Cette rencontre démarrait assez timidement entre deux formations qui se jaugeaient longtemps. Lens prenait doucement le contrôle du ballon et affichait un état d'esprit plus conquérant. Pour les occasions et le beau jeu, il fallait repasser plus tard. Il faut dire qu'il y avait beaucoup de déchet technique durant cette première demi-heure qui empêchait le ballon de devenir brûlant dans la surface. Les Sang et Or alternaient les circuits de passes entre l'axe et les pieds de Kakuta, ou les ailes avec les pistons et les décrochages de Sotoca et de Ganago seulement, les centres ou les ballons dans la profondeur ne trouvaient jamais un partenaire. Medina mettait son équipe dans l'embarras en commettant une grosse erreur à l'entrée de sa surface mais la frappe d'Atal était trop timide pour inquiéter Leca (12e).

Atal marque et se blesse

Lens utilisait de plus en plus ses pistons, à l'image du centre de Michelin pour la tête manquée de Ganago (30e). Le match avait beau prendre du rythme en cette fin de première période, les occasions se faisaient toujours attendre, surtout chez les Niçois où Gouiri et Dolberg passaient à côté de leur match. Heureusement pour eux, la pause leur permettait de se remettre les idées en place. Ils repartaient même très fort en seconde période puisque sur un nouveau jeu dans l'axe, Atal arrivait de la droite pour feinter son vis-à-vis et marquer d'une frappe sèche du gauche (0-1, 47e). Le premier but de la saison de l'Algérien n'était pas une si bonne nouvelle que ça puisqu'il se blessait derrière la cuisse sur son geste.

Dos au mur, Franck Haise décidait d'effectuer trois changements d'un seul coup avec les entrées de Kalimuendo, Banza et Doucouré à la place de Kakuta, Sotoca et Fofana (59e). Ganago avait bien failli obtenir un penalty après un contact trop léger avec Bambu aux yeux de la VAR (64e). Lens prenait logiquement plus de risques pour revenir, multipliant les tentatives lointaines par Fofana (72e, 90e+3), Mauricio (78e) et Clauss (80e), et laissant des espaces dans son dos. Suite à une nouvelle erreur de Medina, Gouiri manquait son duel avec Leca et l'occasion de tuer le match (71e). L'espoir était encore permis pour les Lensois mais Banza ratait le cadre de la tête sur ce centre fuyant (87e). Nice résistait grâce à Saliba derrière et Boudaoui devant lui, pour s'offrir un succès qui fait beaucoup de bien. Le Gym monte à la 13e place.

