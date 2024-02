FC Barcelone : les incroyables révélations de Vitor Roque sur son expulsion contre Alavès

Ses débuts avec le FC Barcelone sont franchement convaincants. Arrivé en provenance du Brésil, Vitor Roque est en train de mettre tout le monde d’accord en Catalogne et compte déjà deux buts sous la tunique barcelonaise. Buteur quatre minutes après son entrée en jeu contre le Deportivo Alavès lors de la dernière journée de Liga, El Tigrinho a également connu sa première expulsion en Espagne. Averti quelques minutes auparavant, le buteur brésilien a écopé d’un deuxième carton jaune pour une faute légère. Et alors que le Barça a été scandalisé par cette expulsion, l’actuel troisième de Liga était monté au créneau et avait même fait appel de cette sanction.

Alors que ce dernier s’est finalement avéré infructueux, Roque sera donc absent pour la réception de Grenade ce dimanche (21h). Forcément, ce premier carton rouge reçu dans sa jeune carrière a de quoi faire rager. Interrogé par Mundo Deportivo, le buteur de 18 ans a encore fait part de son incompréhension face à cette sanction et a même révélé une situation totalement loufoque avec l’arbitre de la rencontre : «je n’ai pas compris, c’était un jeu dans lequel le défenseur est venu vers moi avec son pied devant et quand je l’ai vu, j’ai essayé de tourner mon pied pour que "Il s’est mis à crier et l’arbitre m’a montré le carton jaune. L’arbitre m’a dit "ici, ce n’est pas comme au Brésil". J’ai simplement respecté la décision et j’ai quitté le terrain.»