Didier Deschamps salue le retour en forme d'Antoine Griezmann

Au Parc des Princes, l'équipe de France accueillera le Kazakhstan, ce samedi à 20h45, pour tenter de valider définitivement son billet pour la Coupe du Monde 2022. Leaders du groupe D avec 12 unités et trois points d'avance sur l'Ukraine, deuxième, les Bleus doivent donc s'imposer pour d'ores et déjà s'assurer une place au Qatar. Présent, ce vendredi en conférence de presse, aux côtés de son capitaine Hugo Lloris, Didier Deschamps est ainsi globalement revenu sur la forme actuelle de son groupe. En plus de Karim Benzema, N'Golo Kanté ou encore Benjamin Pavard, le sélectionneur des Tricolores a tenu à souligner le regain de forme d'Antoine Griezmann, chahuté depuis son retour à l'Atlético de Madrid.

La suite après cette publicité

«Il a fait des très bons matches et son entraineur, Diego Simeone, a reconnu qu'il avait retrouvé le Grizou qu'il connaissait, dans l'efficacité. Il était très heureux d'aller à l'Atlético Madrid. Depuis le dernier rassemblement, il n'y a que des ondes positives, ça se matérialise, il est encore plus heureux de part l'influence qu'il a sur son club et les résultats qui suivent». Auteur de cinq buts et une passe décisive en 15 matches toutes compétitions confondues sous le maillot des Colchoneros, l'attaquant international français (100 sélections, 41 but) aura, à ce titre, une nouvelle opportunité de briller et de faire taire les critiques à son égard.