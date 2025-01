Mercato : pourquoi les clubs voulant recruter Paul Pogba doivent aller vite

Depuis le 15 novembre dernier, Paul Pogba est un footballeur libre. En effet, la Pioche a quitté Turin après de secondes noces très compliquées entre les blessures et son affaire de dopage. «La Juventus Football Club et Paul Pogba annoncent qu’ils ont convenu d’un commun accord de résilier le contrat de performance sportive, à compter du 30 novembre 2024. L’entreprise souhaite à Paul tout le meilleur pour son avenir professionnel», pouvait-on lire sur le communiqué du club piémontais. Alors que sa sanction après un test antidopage positif a été finalement réduite, le Français va pouvoir reprendre sa carrière en club en mars après de longs mois d’absence.

Plusieurs touches en Europe et dans le monde

Mais la question est de savoir où va-t-il jouer ? Ce mercredi, Sky Sports fait un point sur son cas. Ainsi, le média anglais explique que l’entourage de Paul Pogba a été approché cet hiver par des clubs de Saudi Pro League et de Major League Soccer. Au Brésil, il a également des touches, notamment à Santos où son ami Neymar aimerait l’avoir à ses côtés. Sky Sports ajoute que plusieurs clubs européens, notamment de Premier League, sont aussi sur le coup. En France, l’OM a été cité comme un point de chute éventuel. En attendant de trouver son nouveau club, le Français se concentre sur sa remise en forme, lui qui n’a plus joué depuis septembre 2023.

Mais il espère reprendre bientôt du service. Et à l’écouter, il a bien des pistes ici et là. C’est ce qu’il a confié au steamer AmineMaTue il y a quelques jours.« Oui. Il y a des propositions, après, on se connaît. Il y a des choses intéressantes et d’autres non. On sort un exemple : pour aller en Russie, tout ça… ce n’est pas l’objectif (…) Et pourquoi pas ? (jouer dans un club qui évolue en C1, ndlr) Si ça vient, pourquoi pas ? On veut toujours être dans les meilleurs clubs. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de plein d’autres choses.» De plus, l’international tricolore, qui souhaite dans l’idéal rester en Europe et retrouver l’équipe de France, doit composer avec certains impératifs.

Le temps presse pour Pogba si jamais il veut jouer en L1

En effet, le temps presse pour lui si jamais il souhaite signer cet hiver en Ligue 1. «Afin de préserver l’intégrité sportive des compétitions, aucun nouveau joueur, quel que soit son statut, ne peut être enregistré au-delà de la clôture de la période d’enregistrement complémentaire pour des joueurs licenciés au club postérieurement, à l’exception des jokers médicaux», explique l’article 213 des statuts de la LFP. C’est-à-dire qu’il devra signer impérativement avant la clôture du mercato d’hiver, soit le 3 février 2025. Ce que nous a confirmé la Ligue de Football Professionnel, qui nous a indiqué que seule une arrivée en tant que joker médical sera possible après la fin du marché des transferts hivernal cette saison.

«Un club de Ligue 1 ou de Ligue 2 peut, à tout moment, recruter un joueur dans les cas suivants: décès d’un joueur sous contrat, blessure grave du gardien de but ou de son remplaçant (dans cette hypothèse, le club ne peut recruter qu’un nouveau gardien), blessure grave d’un joueur sous contrat, lors d’une sélection en équipe de France, si cette blessure entraîne pour le joueur une incapacité d’une durée supérieure ou égale à trois mois», précise l’instance dirigeante du football français. L’idéal serait donc de signer dans les prochains jours si jamais il souhaite jouer en L1. Si jamais il ne revient pas en France, le mercato sera ouvert un peu plus longtemps dans certains pays, notamment aux Pays-Bas (4 février), au Portugal (4 février), en Turquie (11 février) ou encore en Suisse (17 février). Mais si le milieu ne trouve pas son bonheur avant la clôture du mercato, les statuts de la FIFA sont clairs sur les enregistrements de joueurs.

Les statuts de la FIFA sont clairs

«Les associations peuvent enregistrer à titre exceptionnel des joueurs en dehors d’une période d’enregistrement dans les cas suivants : 3a. Un joueur professionnel ayant résilié unilatéralement son contrat pour juste cause ou dont le contrat a été résilié unilatéralement sans juste cause par son club peut être enregistré en dehors d’une période d’enregistrement. Dès réception de la demande de CIT, le secrétariat général de la FIFA doit procéder à un rapide examen prima facie pour déterminer si la résiliation unilatérale s’appuie sur une juste cause ou non, puis autoriser ou refuser l’enregistrement. Cet examen prima facie n’a aucune incidence sur une quelconque décision que pourrait prendre le Tribunal du Football quant aux conséquences de la résiliation de contrat(…) 3b.Un joueur professionnel dont le contrat est arrivé à expiration, ou dont le contrat a été résilié par consentement mutuel (ce qui est le cas pour Pogba et la Juve, ndlr), avant la fin de la période d’enregistrement applicable au club qui engage peut être enregistré avec ce club en dehors de la période d’enregistrement en question.»

La FIFA précise ensuite : «au moment d’autoriser un enregistrement en dehors d’une période d’enregistrement, les associations concernées doivent tenir compte de l’incidence sur l’intégrité sportive des compétitions concernées. Des accords valablement négociés par les représentants des employeurs et employés dans le cadre de conventions collectives applicables au niveau national et conformes à la législation nationale peuvent définir plus en détail les critères relatifs à l’intégrité sportive (…) Un joueur ne peut être enregistré – sous réserve de l’exception et de l’exception temporaire des exceptions prévues à l’art. 6, al. 3 – que si le club soumet valablement, par le biais du système électronique d’enregistrement des joueurs, une requête à l’association concernée au cours d’une période d’enregistrement.» Pour Pogba, qui a résilié son contrat à la Juventus d’un commun accord, il existe donc d’infimes options. Mais elles sont particulièrement compliquées. Il pourrait aussi attendre cet été avant de reprendre du service dans un club. Affaire à suivre…