Coronavirus : la LFP dévoile le protocole sanitaire

Le championnat français est presque une exception puisqu'il a été arrêté sans faire reprendre les matchs. La Ligue et la Ligue 2 doivent être de retour dès le 21 août, et avec une jauge de spectateurs fixée à 5 000 personnes. Ce mardi, le protocole sanitaire a été dévoilé par la LFP dans un document de 33 pages. D'abord, chaque club devra nommer un référent Covid-19. Chaque personne dans l'enceinte du stade devra respecter la distanciation sociale et les gestes barrière tout en portant un masque.

Pour les joueurs et les membres du staff, les clubs devront réaliser des tests entre 96 et 72 heures avant les matchs, avec un médecin chargé de s'assurer des exigences médicales de la LFP. Un examen sera également fait les jours de matchs afin de détecter d'éventuels symptômes. Si les clubs ne peuvent pas attester du bon suivi de leur équipe, la rencontre programmée pourra être reportée. La LFP pourrait aussi « donner match perdu à l'équipe n'ayant pas remis le document le jour du match au délégué ». De quoi motiver les clubs à respecter le protocole à la lettre.