Boca Juniors fait le forcing pour Sergio Ramos

Où en est Sergio Ramos ? L’ancien défenseur du Séville FC n’a toujours pas retrouvé le moindre club depuis la fin de son aventure du côté de l’Andalousie. En attendant de trouver un nouveau club, l’ex-international espagnol entretient sa forme physique à Madrid. Mais sa recherche d’une nouvelle aventure pourrait prendre fin très bientôt. D’après Relevo, l’ancien joueur du Real Madrid et du Paris Saint-Germain est fortement courtisé par Boca Juniors.

Juan Román Riquelme, président du club argentin, et Fernando Gago, entraîneur de Boca et ancien coéquipier de Ramos au Real, font des pieds et des mains pour que le défenseur de 38 ans accepte de rallier La Bombonera. Toujours selon Relevo, Boca Juniors propose un salaire de cinq millions d’euros à Ramos. Bien loin des 11 millions d’euros que ce dernier percevait à Séville. De son côté, Sergio Ramos est ouvert à une arrivée en Argentine, lui qui a parallèlement rejeté des propositions émanant de clubs des Émirats arabes unis et d’Arabie saoudite.