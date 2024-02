Le futur salaire de Kylian Mbappé crispe le Real Madrid

Le Real Madrid va enfin réussir ce qu’il désire le plus depuis de nombreuses années. Après le grand échec de 2022, cette fois le club espagnol s’apprête à accueillir Kylian Mbappé. Le rêve devient réalité. Sur le papier tout colle même si la venue de la star va causer quelques maux de tête à Carlo Ancelotti dans sa composition. Un vrai problème de riche. Même si la concurrence se renforce, le vestiaire de la Casa Blanca attend le Français de pied ferme. D’après nos informations, le président madrilène avait déjà vendu la mèche à certains membres du vestiaire.

Reste à trouver un accord financier après s’être mis d’accord sur la forme, comme nous le révélions en exclusivité le 7 janvier dernier. La donne ne sera pas simple. Déjà, le joueur va devoir revoir ses émoluments à la baisse, lui qui touche 72 M€ à l’année à Paris. Ce salaire est inatteignable au Real Madrid pour plusieurs raisons. D’une part parce qu’il serait beaucoup trop lourd à assumer pour les finances du club, mais aussi parce qu’il risquerait de créer un trop grand déséquilibre avec les autres joueurs de l’équipe.

À titre de comparaison, les plus gros salaires chez les Merengues (Kroos, Alaba, Modric) ne dépassent pas les 24 M€/an. Il faut donc trouver des solutions annexes pour que tout le monde s’y retrouve sans que les parties ne se sentent laissées. Cela passe par divers montages qui permettent d’étaler et de compartimenter l’offre, à commencer par la prime à la signature en tant que joueur libre. D’après Marca, le Real Madrid va probablement passer par plusieurs clauses de fidélité payables à des dates fixées en amont. C’est d’ailleurs de cela dont il est question en ce moment entre Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi.

Afin de ne pas trop réduire son train de vie, Mbappé devrait également négocier quelques bonus et primes liés à ses performances sur le terrain, et aux récompenses qu’il pourrait obtenir aussi bien individuelles que collectives. On pense bien sûr au trophée de meilleur buteur de Liga, mais aussi à un certain nombre de passes décisives à atteindre, au Soulier d’Or européen et, bien sûr, à la Ligue des Champions et au Ballon d’Or. Enfin, le média évoque la possibilité de toucher des commissions sur les matchs amicaux mais surtout sur ses droits à l’image. Ce dernier point est même central pour Kylian Mbappé comme ce fut déjà le cas par le passé.