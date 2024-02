Comment intégrer Kylian Mbappé au Real Madrid ?

On ne misait pas beaucoup sur un Real Madrid dominant à l’aube de cette saison 2023-2024. Et pour cause, il avait laissé le titre à un FC Barcelone retrouvé et s’était fait gifler en Ligue des Champions par Manchester City, comme la fin d’une ère. Pire, il a vu partir, de manière inattendue, Karim Benzema vers l’Arabie saoudite, puis a perdu sur blessure ses défenseurs Eder Militao, David Alaba et plus récemment Antonio Rüdiger. Mais la Casa Blanca est inébranlable, bien aidée, il faut le dire, par l’intégration parfaite de sa recrue phare Jude Bellingham. A lui seul, il a fait oublier le départ de Benzema et les performances décevantes de Vinicius en début de saison.

Sans numéro 9 de référence, Joselu étant cantonné au banc de touche, Carlo Ancelotti a mis en place un système hybride, en losange, où le milieu offensif le plus haut, incarné par Bellingham ou par Brahim Diaz en cas d’absence de l’Anglais, doit proposer les appels dans la profondeur. Vinicius et Rodrygo partent de leurs côtés respectifs, et peuvent aussi bien repiquer dans l’axe que déborder sur l’aile. Contre le RB Leipzig mardi soir, on a bien vu à quel point ce schéma permettait aussi d’assurer un équilibre défensif remarquable, avec un pressing efficace effectué par les deux Brésiliens, et un milieu de terrain capable d’aller au combat.

Le 4-4-2 losange déjà condamné ?

Où situer Kylian Mbappé dans cette mécanique à nouveau bien huilée ? Ce 4-4-2 losange ne lui offre pas une place idéale, et il faudrait retirer soit Vinicius Jr, soit Rodrygo. C’est bien le deuxième qui pourrait faire les frais de l’attaquant français, mais celui-ci accepterait-il réellement de jouer dans ce système, avec un rôle hybride et surtout un rendement défensif à avoir ? Ce système de jeu, bien que très efficace actuellement, ne semble pas compatible avec l’arrivée de Mbappé.

Le Real Madrid pourrait d’ailleurs remercier Luis Enrique pour une décision qui enlève un casse-tête à Carlo Ancelotti. L’entraîneur espagnol a fait de Kylian Mbappé son attaquant axial, lui qui ne jurait auparavant que par le côté gauche. Et lorsque certains se sont essayés à l’installer en 9, n’est-ce pas Christophe Galtier, cela avait abouti à la polémique du « pivot gang ». Aujourd’hui, Mbappé a accepté ce rôle, qui colle aux besoins actuels du Real Madrid, délaissé par Karim Benzema. Il ne devrait donc pas réclamer le poste d’ailier gauche, occupé avec brio par Vinicius Jr.

Le 4-3-3 solution idéale mais risquée ?

La solution évidente semble donc être le 4-3-3, avec Vinicius Jr à gauche, Rodrygo à droite et Mbappé dans l’axe. Joueurs d’espace et fins techniquement, ils apparaissent compatibles avec Mbappé, dont le jeu a évolué depuis qu’il collabore au PSG avec Dembélé et Barcola. Avec Neymar et Messi qui ne prenaient jamais la profondeur, il était le seul chargé de cette tâche. Avec Dembélé et Barcola qui le font, il offre désormais une plus grande variété de mouvements aux abords de la surface. Resterait ensuite à Carlo Ancelotti de composer un trio au milieu de terrain, avec Bellingham, Valverde, Tchouameni, Camavinga, voire Kroos s’il prolonge.

Cela dit, ce 4-3-3, qu’il soit pointe basse ou pointe haute au milieu, pourrait avoir des conséquences néfastes sur l’équilibre défensif de l’équipe. Sans faire injure à Mbappé, son investissement défensif n’est clairement pas son point fort. Celui de Benzema au Real était par exemple supérieur, et il fallait voir Vinicius Jr et Rodrygo à la bagarre permanente mardi soir contre Leipzig pour gêner les sorties de balle. Carlo Ancelotti trouvera-t-il qu’aligner Vini, Rodrygo, Bellingham et Mbappé est faisable sans chambouler la compacité de ses lignes ? C’est le défi qui l’attend.

