Vidéo : le PSG chambre l’OM après un nouveau récital

Un récital, un de plus. Ce dimanche soir, en clôture de la 9e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain - bien aidé par le carton rouge rapidement adressé à Amine Harit - s’est facilement imposé sur la pelouse de l’Olympique de Marseille. Portés par des réalisations de Joao Neves, Bradley Barcola et un but contre son camp de Leonardo Balerdi, les hommes de Luis Enrique ont logiquement exulté au coup de sifflet final.

La suite après cette publicité

Dans les vestiaires, les Parisiens ont ainsi fêté ce nouveau succès en terres olympiennes, entonnant notamment le célèbre chant : «on est chez nous !» Difficile de les contredire au regard de la supériorité affichée par le club de la capitale du côté de Marseille ces dernières années. Pour rappel, le dernier but de l’OM à domicile face au PSG remonte à octobre 2017 et la formation phocéenne ne s’est plus imposée au Vélodrome en Ligue 1 face au PSG depuis le 27 novembre 2011. Une éternité.