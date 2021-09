Inter Milan : Simone Inzaghi content de ses joueurs malgré le nul concédé contre l'Atalanta Bergame

Après le match nul concédé à domicile face à l'Atalanta Bergame (2-2) et une fin de rencontre rocambolesque, l'entraîneur de l'Inter Milan Simone Inzaghi a tenu à féliciter la prestation de ses joueurs, surtout en seconde période, durant laquelle Dzeko a remis les deux équipes à égalité. L'ancien technicien de la Lazio déplore néanmoins le relâchement des siens après le pénalty raté par Dimarco en fin de rencontre.

« C'était un match très excitant, l'amertume reste dans la bouche parce que vu les occasions que nous avons eues, nous aurions mérité quelque chose de plus sans rien enlever à l'Atalanta, qui est une très bonne équipe et qui a fait un très bon match. Passons, nous nous sommes désunis dans les 7-8 dernières minutes après le penalty manqué, mais je pense que dans les 20 premières minutes de la première mi-temps et tout au long de la seconde, nous avons vu une très bonne équipe de l'Inter qui a fait un très bon match contre une équipe très, très forte », a déclaré le coach nerazzuro dans des propos récoltés par Sky Sport Italia.