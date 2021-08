L'OM d'accord avec Nikola Maksimovic

Pablo Longoria a déjà charbonné cet été, avec le transfert définitif de Leonardo Balerdi et les arrivées de Konrad de la Fuente, Gerson, Gengiz Ünder, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres et William Saliba. Et, on le sait, l'Olympique de Marseille n'en restera pas là.

Ce lundi, Sky Sport en Italie nous apprend que les Phocéens ont bien avancé sur un nouveau dossier. Il s'agit de Nikola Maksimovic (29 ans). Les pensionnaires de l'Orange Vélodrome se seraient ainsi déjà mis d'accord sur les bases d'un contrat avec le défenseur central international serbe (27 sélections).

Solide expérience en Serie A

Même si l'on ignore pour l'heure les détails de cet accord, l'opération a tout de la bonne affaire sur le plan économique, ce dernier étant libre depuis la fin de son bail avec Naples. Sur le plan sportif, le natif de Bajina Basta possède une solide expérience avec plus de 130 matches au compteur en Serie A avec Naples (2017-2021), donc, et le Torino (2013-2016).

Toutefois, avant d'entériner définitivement l'arrivée de ce solide gaillard (1m93, 82 kg), l'OM attend de dégraisser quelque peu dans ce secteur de jeu. On pense notamment à un possible départ de l'international croate Duje Caleta-Car (24 ans) vers la Premier League. Attention à ne pas trop jouer la montre toutefois, car le Séville FC est récemment venu aux renseignements et possède de sérieux arguments.