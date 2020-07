Serie A : Cristiano Ronaldo sauve la Juventus face à une séduisante Atalanta

Dans le cadre de la 32ème journée de Serie A, la Juventus recevait l'Atalanta Bergame à l'Allianz Stadium. Battus sèchement par l'AC Milan (4-2) mardi, les hommes de Maurizio Sarri devaient absolument l'emporter pour mettre la Lazio à dix longueurs et se rapprocher du titre de champion. De son côté, l'Atalanta pouvait consolider sa place sur le podium et repousser provisoirement l'Inter Milan à quatre longueurs. Pour cette affiche, Maurizio Sarri alignait un 4-3-3 et titularisait notamment Blaise Matuidi et Adrien Rabiot au milieu. Gian Piero Gasperini s'appuyait sur un 3-4-1-2 avec le duo Ilicic, Zapata en pointe.

Après un premier quart d'heure ouvert, l'Atalanta cueillait à froid la Juve. Gomez réalisait un petit numéro et servait dans la surface Zapata qui crochetait Bentancur avant d'ajuster Szczesny (0-1, 16e). Incapables de prendre le jeu à leur compte, les joueurs turinois éprouvaient les pires difficultés à s'approcher des buts gardés par Gollini. Il fallait attendre la 32ème minute pour entrevoir la première opportunité de la Vieille Dame. Sur une transversale de Bonucci, Dybala contrôlait le cuir et voyait sa volée déviée en corner par Gollini (32e).

Cristiano Ronaldo sauve la Juventus

Juste avant la pause, le champion d'Italie se procurait une belle opportunité d'égaliser. Décalé par Cuadrado, Dybala centrait pour Ronaldo dont la tête ne trouvait pas le cadre (43e). Au retour des vestiaires, la Juventus obtenait un penalty généreux suite à un centre de Dybala contrée de la main dans la surface par De Roon (54e). Cristiano Ronaldo ne se faisait pas prier pour transformer la sentence (1-1, 55e). Juste après l'heure de jeu, Gasperini décidait d'injecter du sang neuf avec les entrées de Luis Muriel et Malinovskiy (68e). Dans le dernier quart d'heure, l'Atalanta manquait de reprendre l'avantage par Malinovskiy dont la frappe tendue passait juste à côté (74e). Deux minutes plus tard, Cristiano Ronaldo bien servi par Cuadrado voyait sa frappe repoussée par Gollini (77e).

Mais les protégés de Gasperini allaient reprendre l'avantage quatre minutes plus tard. Luis Muriel décalait à l'entrée de la surface Malinovskiy dont la lourde frappe ajustait Szczesny (1-2, 81e). Dans les dernières minutes, la Juventus en manque d'inspiration sans remettait à Cristiano Ronaldo mais le coup-franc du buteur portugais était dévié en corner (88e). Alors que la rencontre semblait mal embarquée pour la Vieille Dame, Luis Muriel touchait de la main dans la surface un mauvais contrôle d'Higuain (89e). L'arbitre indiquait une nouvelle fois le point de penalty et Ronaldo égalisait pour la Juventus (2-2, 90e). L'international portugais inscrivait son vingt-huitième but de la saison en Serie A. Avec ce résultat nul inespéré, la Juventus comptait huit points d'avance sur la Lazio et neuf sur l'Atalanta au classement.

