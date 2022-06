La DNCG rétrograde les Girondins de Bordeaux en National 1 !

La suite après cette publicité

La saison cauchemardesque. Les Girondins de Bordeaux avaient déjà vécu un exercice 2021/2022 ô combien difficile, avec des résultats catastrophiques, des soucis institutionnels et un jeu globalement très médiocre. Tout ça s'est conclu sur une relégation en Ligue 2 au terme de la saison, après avoir terminé lanterne rouge du championnat de première division.

Et bien nos amis bordelais n'étaient pas au bout de leurs peines, loin de là. Ce mardi, la direction nationale du contrôle de gestion des clubs de Ligue 1 a décidé d'expédier les Girondins en National 1, le troisième échelon du football français. « Rétrogradation en Championnat de National 1 », indique froidement la DNCG dans son communiqué officiel envoyé aux médias.

Des soucis financiers trop importants

Il s'agissait aujourd'hui du réexamen de la situation des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 en vue de la saison prochaine. Et visiblement, l'organisation a décidé que la situation financière du club n'allait pas lui permettre de pouvoir être dans le vert lors du prochain exercice en deuxième division. Une terrible nouvelle pour les fans du club et pour le football français dans sa globalité.

Reste d'ailleurs maintenant à voir de quoi sera fait l'avenir de l'écurie girondine, et on imagine qu'il y aura encore plus de chamboulements que prévu à tous les niveaux, dans le vestiaire comme dans les bureaux. Une chose est sûre, Gerard Lopez peut être fier de lui ce soir...