FC Barcelone - Celta Vigo : les compositions officielles

Pour la 6ème journée de Liga, le FC Barcelone reçoit le Celta Vigo à 18h30 au Stade Olympique Lluís-Companys (suivez le match en direct sur FM). Encore invaincus depuis le début de saison, les joueurs de Xavi sont assez séduisants depuis 2 rencontres avec 10 buts inscrits pour aucun encaissé. Champion la saison passée, le FC Barcelone avait tout de même laissé un goût d’inachevé dans le jeu. Les Catalans restent sur 5 victoires de suites et doivent maintenir le rythme pour continuer à suivre le Real Madrid mais aussi Gérone qui réalise un excellent début de saison. En face, les joueurs de Vigo vivent un début de saison difficile sous les ordres de Rafael Benitez. Seulement 4 points en 5 journées et une 17ème place au classement pour une seule victoire. Vainqueur du Barça la saison passée sur sa pelouse, le Celta doit lancer son exercice 23/34 et créer une dynamique.

Sur le terrain, Xavi doit toujours faire sans Pedri blessé de longue durée. Félix enchaîne sur le côté gauche de l’attaque avec Lewandowski et Yamal qui est lui aussi titulare. Au milieu, Romeu sera soutenu par Gündoğan et De Jong. Derrière Koundé est aligné dans l’axe avec Christensen. Côté Vigo, ce sera une défense à 5 avec Mingueza et Ristic en pistons, Nunez, Starfelt et Dominguez en défense centrale. Le milieu sera composé de De La Torre, Beltran et Bamba.

Les compositions d’équipes :

FC Barcelone : Ter Stegen (cap.) - Cancelo, Koundé, Christensen, Alonso - De Jong, Romeu, Gündoğan - Ferran, Lewandowski, João Félix.

Celta Vigo. : Villar - Mingueza, Nunez, Starfelt, Dominguez, Ristic - De La Torre, Beltran, Bamba - Aspas (cap.), Larsen.